Antalya'da Şarampolde Kadın Cesedi Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yol kenarındaki bir şarampolde kadın cesedi bulundu. Olay, çiftçilerin ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Cesedin kimliği henüz tespit edilmedi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki 2 metrelik şarampolde, kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkisinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Jandarma ve sağlık ekibinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemede üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen cansız bedenin kimlik tespiti ile ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
