Gazipaşa'da Otomobil Kazası: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Caner A.'nın kullandığı 06 CIA 19 plakalı otomobille Bora Mehmet Y. (23) idaresindeki 07 AUZ 908 plakalı otomobil Denizkızı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücü Bora Mehmet Y. ile diğer otomobildeki Buse A. (33), Ahmet G.Y. (8) ve Asel N.A. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.