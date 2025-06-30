Gazipaşa'da Orman Yangınıyla Mücadele Başladı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Karadağ mevkisindeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor.