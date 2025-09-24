Gazipaşa'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.