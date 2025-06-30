Gazipaşa'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Beyobası ve Cumhuriyet mahallelerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, sabah saatlerinde çıktı ve bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesindeki Karadağ mevkiinde bulunan ormanlıkta, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor.

Haber- kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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