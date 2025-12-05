Haberler

Antalya'da muz bahçelerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki muz bahçelerinde çıkan yangın, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 50 dekar alanda zarar meydana geldi.

Zeytinada Mahallesi'nde bulunan muz bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale ederek söndürdüğü yangında 50 dekar muz bahçesi zarar gördü.

