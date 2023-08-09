Gazipaşa'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bisiklet sürücüsü ise yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.