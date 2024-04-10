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Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ahmet Maden idaresindeki 07 UL 404 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi Manavlar Kavşağı'nda, Mehmet Can Coşkun'un kullandığı 07 HJL 60 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, iki sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Coşkun'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Can Coşkun Gazipaşa Antalya Maden Antalya Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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