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Gazipaşa'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı

Gazipaşa'da Bıçaklama Olayı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde husumet nedeniyle çıkan kavgada Akın A. bıçaklandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 kişinin kavgasında Akın A., bıçaklandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Koru Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan S.S. ve A.Ü., konuşmak için Akın A.'nın yanına gitti. Çıkan kavgada S.S., Akın A.'yı bıçaklayarak kolundan ve bacağından yaraladı. Kavga edenler daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Akın A., Uğur Mumcu Caddesi'nde aracından inip yere yığıldı.

İhbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis S.S. ve yanındaki arkadaşı A.Ü.'yü gözaltına aldı.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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