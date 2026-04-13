Gaziosmanpaşa'da yıkımı yapılan binadan kopan parçalar kepçe operatörünü yaraladı

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım yapılan bir binadan düşen parçalar, iş makinesinin camını kırarak operatörün yaralanmasına neden oldu. Yaralı operatör hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı süren binanın çatısından kopan tahta parçaları, o sırada çalışma yapan kepçenin ön camını kırarak içeri girdi.

Parçaların isabet ettiği kepçe operatörü M.B. bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilen operatörün, ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki yıkım çalışmalarına bir süre ara verildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump bir sonraki hedefini açıkladı: İran'dan sonra uğrayabiliriz...
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek