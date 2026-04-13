Gaziosmanpaşa'da yıkımı yapılan binadan kopan parçalar kepçe operatörünü yaraladı

Gaziosmanpaşa'da yıkımı gerçekleştirilen bir binadan düşen parçalar, iş makinesinin camını kırarak operatörün yaralanmasına neden oldu.

Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı süren binanın çatısından kopan tahta parçaları, o sırada çalışma yapan kepçenin ön camını kırarak içeri girdi.

Parçaların isabet ettiği kepçe operatörü M.B. bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilen operatörün, ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki yıkım çalışmalarına bir süre ara verildi.