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Gaziosmanpaşa'da çocuklara şiddet anları kamerada

Gaziosmanpaşa'da çocuklara şiddet anları kamerada
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Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz bir kişi, sokakta oynayan 3 çocuğu itekleyerek yere düşürdü, çocuklardan birinin boynunu sıktı. Çevredeki bir vatandaş müdahale etmek istedi ancak başka biri engelledi. Şüpheli çocukları bırakıp kaçarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da iddiaya göre bir kişi, sokakta oynayan 3 çocuğu itekleyerek yere düşürdü. Çocuklardan birinin yerdeyken boynunun şüpheli tarafından sıkıldığı öne sürüldü. Çevredeki iş yerinde çalışan bir kişinin müdahale etmek istediği olayda, başka bir kişi araya girerek müdahaleyi engelledi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta oynayan 3 çocuğun yanına gelerek çocukları itekledi. Çocuklar yere düşerken, şüphelinin çocuklardan birinin boynunu sıktığı öne sürüldü. Olay sırasında çevrede bulunan başka bir çocuk da yaşananlara tanık oldu. Çocuklara yönelik şiddeti gören çevredeki iş yerinde çalışan bir kişi, şüpheliye müdahale etmek istedi ancak başka bir kişinin araya girmesiyle engellendi. Şüpheli, bir süre sonra çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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