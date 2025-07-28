Gaziosmanpaşa'da Kadınlara Özel Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen millet bahçesinde kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen ve açılışı yapılacak olan Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi kadınlara özel düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve mahalleli kadınlar katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kadınlar, millet bahçesinin keyfini çıkardı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Karadeniz, millet bahçesinin yenilenmesi amacıyla 40 gündür aralıksız çalışıldığını belirterek, "İlk etkinliğimizi Gaziosmanpaşalı hanımefendilerle birlikte yapmış olmak bizim için çok değerli. Millet bahçemiz 2 sene önceki halinin yaklaşık 2-3 katı büyütülerek, buradaki ağaç sayısı artırıldı. Çok kısa bir süre içinde millet bahçemizi hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.