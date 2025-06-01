Gaziosmanpaşa'da İnşaatta Yangın
Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldıztabya Mahallesi Bayır Sokak'ta bulunan işçilere ait konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri konteynerlerin bulunduğu inşaat alanının çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Boş olduğu tespit edilen konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel