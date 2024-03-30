Gaziosmanpaşa'da Golf Ring Aracıyla Yazlık Servis Başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla ilçede, golf ring aracıyla yazlık servis uygulaması başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yerel Hizmetler Müdürlüğü tarafından kullanıma alınan 15 kişilik golf ring aracı, vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Bağlarbaşı Caddesi ile Salihpaşa Caddesi'nde hizmet veren ring seferler, kentsel dönüşüm konutlarından spor salonlarına, metro duraklarından hastanelere kadar ilçedeki birçok noktaya ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yaz günlerinde ilçe sakinlerine fayda sağlayacak ring seferler, özelikle yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaşım kolaylığı ve dinlenme imkanı sunuyor.

Vatandaşlar ise bu hizmetten memnun olduklarını belirtiyor.