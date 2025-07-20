Gaziosmanpaşa'da Gecekonduda Yangın: Can Kaybı Yok

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Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde çıkan yangında, alevler üç gecekondunun hasar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, can kaybı yaşanmadı.

Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 3 gecekonduya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü

Can kaybının olmadığı yangında, yanan gecekondu kullanılamaz hale gelirken, diğer gecekondularda ise hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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