Çatıdan atılan saksı cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da, kavga sırasında çatıdan attığı saksının başına isabet ettiği kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Merkez Mahallesi Kalender Sokak'tan geçen Yaşar Yurtdere (66), tanımadığı iki grup arasında çıkan kavga sırasında binanın çatı katından aşağıya atılan teneke saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Yurtdere, 24 Temmuz'da ameliyata alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yurtdere, tekrar rahatsızlandı. Yurtdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüphelinin İsmail T. olduğunu belirledi.

Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Maktulün oğlu olayı anlattı

Yaşar Yurtdere'nin oğlu Abbas Yurtdere, gazetecilere, olay günü kayınpederi ile damadın tartıştığını ve sokağa saksı atıldığını söyledi. İsmail T'nin saksıları atmaması konusunda uyarıldığını belirten Yurtdere, sokaktan geçerken başına isabet eden saksı nedeniyle babasının günler süren tedavinin ardından vefat ettiğini söyledi.

Ailenin avukatı Özlem Fadime Akyol ise Yaşar Yurtdere'nin trajik bir biçimde rahmetli olduğunu dile getirerek, "Maktul sokakta bulunduğu sırada bir binadan failin fırlattığı ağır, hacmi büyük bir cismin kendisine isabet etmesi neticesinde vefat etmiştir." dedi.

Akyol, bunun kasten öldürme suçu olduğunu ifade ederek, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA