Haberler

Çatıdan atılan saksı cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa'da kavga sırasında çatıdan atılan saksının başına isabet etmesiyle yaralanan ve tedavi sonrası hayatını kaybeden 66 yaşındaki Yaşar Yurtdere'nin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli İsmail T. tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da, kavga sırasında çatıdan attığı saksının başına isabet ettiği kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Merkez Mahallesi Kalender Sokak'tan geçen Yaşar Yurtdere (66), tanımadığı iki grup arasında çıkan kavga sırasında binanın çatı katından aşağıya atılan teneke saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Yurtdere, 24 Temmuz'da ameliyata alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yurtdere, tekrar rahatsızlandı. Yurtdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüphelinin İsmail T. olduğunu belirledi.

Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Maktulün oğlu olayı anlattı

Yaşar Yurtdere'nin oğlu Abbas Yurtdere, gazetecilere, olay günü kayınpederi ile damadın tartıştığını ve sokağa saksı atıldığını söyledi. İsmail T'nin saksıları atmaması konusunda uyarıldığını belirten Yurtdere, sokaktan geçerken başına isabet eden saksı nedeniyle babasının günler süren tedavinin ardından vefat ettiğini söyledi.

Ailenin avukatı Özlem Fadime Akyol ise Yaşar Yurtdere'nin trajik bir biçimde rahmetli olduğunu dile getirerek, "Maktul sokakta bulunduğu sırada bir binadan failin fırlattığı ağır, hacmi büyük bir cismin kendisine isabet etmesi neticesinde vefat etmiştir." dedi.

Akyol, bunun kasten öldürme suçu olduğunu ifade ederek, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
İki ailenin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Daha 17 yaşındaydı
Kiev yakınlarında korkunç gece: 37 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi

İHA'lar başkentin dibinde ölüm kustu: Gece alevlere teslim

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Herkesin alabileceği Togg için tarih verildi! Yarı fiyatına satılacak

Tarih verildi: Yarı fiyatına Togg satılacak
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında

2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında