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Gaziosmanpaşa'da boşaltılan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı, söndürüldü

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Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Mahallesi Güldemet Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA
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