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Gaziosmanpaşa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli yakalandı

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Gaziosmanpaşa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. Olay, Sarıgöl Mahallesi Laleli Caddesi'nde 26 Eylül saat 21.30 sıralarında kahvehane önünde gerçekleşti. Saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gaziosmanpaşa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Olay, Sarıgöl Mahallesi Laleli Caddesi'nde 26 Eylül saat 21.30 sıralarında kahvehane önünde gerçekleşti.

Saldırıya uğrayan F.K. (34), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler doğrultusunda saldırganın motosiklet ile sokağa geldiği, sadırıyı yaya olarak gerçekleştirdiği ve tekrar motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Ekipler inceleme sonucu şüphelinin 2 silahı yola fırlattığını tespit etti.

Güvenlik kameraları incelemelerinin ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin E.S. (18) olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa'da yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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