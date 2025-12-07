Gaziosmanpaşa'da çöken yolda park halindeki araç hasar gördü
Gaziosmanpaşa'da asfaltlama çalışması yapılan bir yolda meydana gelen çökme sonucu park halindeki bir araç zarar gördü. Ekipler alanda güvenlik önlemleri alarak onarım çalışmalarına başladı.
Merkez Mahallesi Eyüp Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılan yolda yağışın etkisiyle zemin çöktü.
Çalışmanın olduğu alana park edilmiş 34 NVS 238 plakalı araç, zeminde oluşan çukura kayarak hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, dolgu ve onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel