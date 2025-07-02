Gaziosmanpaşa'da 3 Katlı Binada Yangın

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binanın çatısını tamamen sardı.

Yangını fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.