Gazino sahibini borç tartışmasında öldürmüş - Haberler

Olay, önceki gün Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde gazinoda meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet. K., Tolga Korkmaz'a ait gazinoya geldi. İddiaya göre taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti. Bu esnada Muhammet Bozkurt aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Korkmaz vurularak yere yığılırken, olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. de yaralandı. Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgileri olduğu belirlenen Muhammet Bozkurt'un nişanlısı ve silah ile aracın sahibi olan Z.Ş. isimli kadın ve olay gecesi şoförlük yapan Ahmet K. de gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece Muhammet Bozkurt, Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K. tutuklanırken, Z.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.