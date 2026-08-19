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Dervişoğlu'ndan Güvenpark'taki gazi ve şehit yakınlarına yapılan müdahaleye kınama

Dervişoğlu'ndan Güvenpark'taki gazi ve şehit yakınlarına yapılan müdahaleye kınama
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, er şehit yakınları ve gazilerin Güvenpark'taki oturma eyleminin 38. gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarılmasını kınadı. Dervişoğlu, 'Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin' çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, "Güvenpark'ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin" dedi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Güvenpark'ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin."

Kaynak: ANKA
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