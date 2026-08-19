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CHP'den Güvenpark eylemine tepki

CHP'den Güvenpark eylemine tepki
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, er gaziler ve şehit yakınlarının Güvenpark'taki eyleminden sabaha karşı çıkarılmalarını eleştirerek, toplumsal vicdanın yalnızca anma günlerinde değil, hak arayanların karşısına bariyer konulduğunda nerede durulduğuyla ölçüleceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, er gaziler ve er şehit yakınlarının eylem yaptıkları Güvenpark'tan sabaha karşı çıkarılmalarına ilişkin,  "Toplumsal vicdan, yalnızca anma günlerinde konuşmakla değil, hak isteyen insanların karşısına bariyer konulduğunda nerede durduğumuzla ölçülür" ifadelerini kullandı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu ülkede gaziler törenlerde en ön sıraya oturtuluyor, haklarını aradıklarında ise sabaha karşı eylem yaptıkları meydandan uzaklaştırılıyor. Güvenpark'ta 38 gündür istenen bir ayrıcalık değildir, rütbeli-er ve erbaş ayrımının kaldırılması ve eşit özlük hakkıdır. Toplumsal vicdan, yalnızca anma günlerinde konuşmakla değil, hak isteyen insanların karşısına bariyer konulduğunda nerede durduğumuzla ölçülür."

Kaynak: ANKA
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