Gaziler Günü'nde Anlamlı Ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ladik Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru gazi Şaban Albayrak'ı ziyaret etti.

Demir, gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Gazilerimiz sayesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü sağlanıyor. Yaklaşan Gaziler Günü öncesi meslektaşımız gazi polis memuru Şaban kardeşimizi ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, Gaziler Günü'nü kutladık." ifadelerini kullandı.

Albayrak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.