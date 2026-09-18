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Gaziler Günü dolayısıyla 25. Hudut Tugay Komutanlığında gaziler yemekte buluştu

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Gaziler Günü dolayısıyla 25. Hudut Tugay Komutanlığında gaziler yemekte buluştu
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Ardahan'da 25. Hudut Tugay Komutanlığı gaziler için yemek düzenledi.

Ardahan'da 25. Hudut Tugay Komutanlığı gaziler için yemek düzenledi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 25. Hudut Tugay Komutanlığındaki askeri gazinoda düzenlenen yemeğe gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Burada konuşan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, şehitlerin yakınları ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Bugün de Gaziler Günü dolayısıyla yemekte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yamlı, "Devletimizin şefkati, milletimizin vefasıyla gazilerimiz ve şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yamlı, gazi ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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