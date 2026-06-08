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Gaziemir'de firari hükümlü yakalandı

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İzmir Gaziemir'de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.B., polis baskınında saklandığı çatı katında yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, saklandığı çatı katında yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası olan D.B'nin saklandığı yeri tespit etti.

Adrese yapılan baskında D.B. çatı katında yakalandı.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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