Gaziemir Belediyesi'ne 1.9 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi'nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Alanın, bakanlık ekipleri gözetiminde temizlenmesi ve atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.