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Gaziantep Yavuzeli'nde yolcu minibüsü şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı

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Gaziantep Yavuzeli'nde yolcu minibüsü şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Adıyaman-Gaziantep seferini yapan yolcu minibüsü Karadağlı mevkisinde şarampole devrildi; kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Abdurrahman S. idaresindeki Adıyaman- Gaziantep seferini yapan 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, Yavuzeli ilçesinin Karadağlı mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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