Gaziantep ve Şanlıurfa'da Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Sezik, il genelinde 705 bin öğrencinin okula başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gaziantep olarak biz de yaklaşık 2 bin 250 eğitim kurumumuz, 35 binin üzerinde eğitim camiamızın neferleri ve 705 bin öğrencimizle eğitim ve öğretim yılına başladık. Bu kapsamda yaklaşık 58 bin 500 öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılına birinci sınıf olarak başladılar."

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri ve veliler katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 700 bini aşkın öğrenci ders başı yaptı.

Vali Hasan Şıldak, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Eyyübiye ilçesi kırsalındaki İkizce Okulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Kentin öğrenci potansiyelinin fazla olduğunu belirten Şıldak, her yıl 75 bini aşkın çocuğun kentte okula başladığını ifade etti.

Şıldak, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

- Malatya

Malatya'da 852 okulda, 12 bin 953 öğretmen ve 150 bin 515 öğrenci ile 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yavuz, "Bu yeni dönemin, eğitim camiamızın her bir üyesine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelere hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

- Kilis

Kilis'te 50 bin 300 öğrenci ve yaklaşık 3 bin 300 öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim dönemine başladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Yunus Emre İlkokulu'nda ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti.

Şahin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra okullardaki iyileştirmelerin hızlı şekilde yapıldığını, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sorunsuz şekilde başladığını belirtti.

Vali Şahin'in konuşmasının ardından okul bahçesinde belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 291 bin 693 öğrenci ve 17 bin 689 öğretmen ders başı yaptı.

Onikişubat ilçesinde Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Orman Bölge İşletme Müdürü Yusuf Karartı, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, "Çevreye ve Canlılara Değer Vermek" ve "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temaları doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere çam fidanı dağıtıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da 793 okulda, 11 bin öğretmen ile 158 bin öğrenci ders başı yaptı.

Vali Osman Varol, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Örenli İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Varol, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.