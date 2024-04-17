Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette AA'nın bölgenin gelişimine sunduğu katkıdan dolayı teşekkür eden Çeber, AA personelini de yaptığı bilinçlendirici çalışmalardan dolayı da tebrik etti.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan da hazır bulundu.