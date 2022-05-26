Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak... - Haberler

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Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak...

AA - Kerem Kocalar - Güncel
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Gaziantep Valisi Gül: 'Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak...

Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi."

AA / Kerem Kocalar - Güncel

Gaziantep, Saldırı, Bomba, Güncel, Haberler

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