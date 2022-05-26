Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak... - Haberler

Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak...
AA - Kerem Kocalar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
Gaziantep Valisi Gül: "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi."
AA / Kerem Kocalar - Güncel