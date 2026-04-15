Gaziantep Valisi Çeber'den okul isimleri verilerek vatandaşları paniğe sevk eden paylaşımlara ilişkin açıklama Açıklaması

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medyada okul isimleriyle korku yaratan asılsız paylaşımlar yapan 7 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu. Kamu düzeninin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların takip edildiğini belirterek, şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapıldığını, adli makamlara sevk edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiğini belirtti.

Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesapların güvenlik birimleri tarafından anlık olarak tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"İlimizde şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında tespit yapılarak adli süreç başlatılmıştır. Öğrencilerin güvenliği, en öncelikli konudur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
