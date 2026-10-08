Gaziantep Valiliği ve iş insanları 65 bin öğrenciye ayakkabı için protokol imzaladı

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GAZİANTEP Valiliği ile iş insanları arasından 65 bin öğrenciye ayakkabı dağıtılması için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımı için çalışma başlatıldı. Kentteki hayırsever iş insanlarından Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav, 65 bin öğrenciye ayakkabı dağıtımı için Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Erdem Soft aracılığıyla 65 bin çift ayakkabının öğrencilere ulaştırılması amaçlanıyor.

VALİLİKTEN TEŞEKKÜR

Gaziantep Valiliği'nin sanal medya hesabından iş insanlarına teşekkür edilerek şöyle denildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda Erdem Soft tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere gerçekleştirilen 65 bin çift ayakkabı desteğine ilişkin düzenlenen protokol törenine katıldı. Protokol kapsamında 65 bin öğrencimize, 65 bin çift ayakkabı ulaştırılacak. Hayır ve hayırseverlerin şehri Gaziantep'te eğitime ve çocuklarımıza anlamlı bir destek sunan hayırseverlerimiz Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav'a teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı