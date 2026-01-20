Haberler

Gaziantep Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Gaziantep Valiliği, perşembe ve cuma günleri beklenen kar yağışı hakkında açıklama yaptı ve vatandaşları don, buzlanma ve trafik olumsuzluklarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Gaziantep Valiliği, meteorolojik verilere göre perşembe ve cuma günü beklenen kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günü beklenen kar yağışıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre önümüzdeki perşembe günü öğle saatlerinde başlayacak kar yağışının gün boyunca, cuma günü gece saatlerinde başlayacak kar yağışının ise cuma öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinden, vatandaşlarımızın don, buzlanma ve trafikte yaşanan olumsuzluklar konusunda duyarlı olmasını rica ederiz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
