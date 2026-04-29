Gaziantep Üniversitesinde "Dijital Riskler, Fırsatlar ve Gazetecilik" paneli düzenlendi

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), "Dijital Riskler, Fırsatlar ve Gazetecilik" paneli gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Dijital Riskler, Fırsatlar ve Gazetecilik" panelinde dijitalleşmenin medya üzerindeki etkileri ele alındı.

Etkinliğin moderatörlüğünü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Yücebaş yaptı.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Arif Kurt, gazetecilik mesleğinin dönüşümünü ve dijital çağın getirdiği fırsatları değerlendirdi.

Kurt, gazeteciliğin klasik tanımının değiştiğine dikkati çekerek, "Gazetecilik artık güven üretme mesleğidir. Teknoloji değişir, platformlar değişir ancak doğru haberin değeri asla değişmez. Her zaman doğru haberi yapan ve yazanın kıymeti artar" dedi.

Panelde dijital medya, haber doğrulama, sosyal medyanın etkisi ve gazeteciliğin geleceği ele alındı.