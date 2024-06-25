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Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri, Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Destek Oluyor

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Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, GAÜN Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenledi. Ebeveynler de çocuklarının güvenli bir şekilde eğlendiklerini görünce kısa da olsa kendilerine zaman ayırabilmenin iyi geldiğini söylediklerinde yaptığımız işin önemini daha iyi fark ettim.

Gaziantep'te üniversite öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, GAÜN Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara destek olmak amacıyla için "Hikayelerle İyileşiyorum" projesini hayata geçirdi.

Çocukların ruh sağlığı ve fiziksel sağlıklarına iyi geleceği düşünülerek planlanan etkinliklerde çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Saniye Teze, çocukların yüzündeki gülümsemenin en güzel teşekkür olduğunu ifade etti.

Teze, çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ebeveynler de çocuklarının güvenli bir şekilde eğlendiklerini görünce kısa da olsa kendilerine zaman ayırabilmenin iyi geldiğini söylediklerinde yaptığımız işin önemini daha iyi fark ettim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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