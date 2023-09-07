Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bıçaklı kavga: Şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Şüpheli, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, hastanede çalışan Mustafa Yıldız'ı bıçakla yaralayan şüpheli Ömer Fıstıkçı'ya yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanının bıçakla yaralandığına yönelik haberlere ilişkin basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Anılan hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan M.Y., aralarındaki şahsi husumet nedeniyle şüpheli Ö.F. tarafından bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Ö.F. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."