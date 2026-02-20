Haberler

Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.H.Ç. ve E.C. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen B.Ş. ve yeğeni O.Ş. Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda E.C. yaralandı, A.H.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı E.C. ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başlatılan soruşturmada 2 suç kaydı olan B.Ş. yakalandı, 3 suç kaydı bulunan O.Ş. ise aranıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
