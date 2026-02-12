Haberler

Gaziantep'te hesap tartışması sonrası restoran silahlı saldırı kamerada
Güncelleme:
Gaziantep'te bir müşteri, yüksek hesap nedeniyle tartıştığı restorana ateş açtı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri, restoranın önünde yaşanan paniği ve müşterilerin kurşunlardan kaçış anlarını gösteriyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GAZİANTEP'te hesap tartışması sonrası bir müşterinin ateş açtığı restoranda yaşanan panik anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat akşam saatlerinde Akyol Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Yemek yedikten sonra hesap ödemek için kasaya giden müşteri hesabı yüksek bulunca tartışma çıktı. Restorandan ayrılan müşteri, plakası öğrenilemeyen otomobiline bindikten sonra işletmeye ateş açtı. Olay sırasında restorandaki personel ve müşteriler korku ve panik yaşadı. Saldırıda restoranın cam ve duvarlarına 3 kurşun isabet etti.

Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, restoranın önünde birkaç kişinin ve 2 polis memurunun beklediği sırada otomobilden ateş açıldığı görüldü. Bu kişilerin restoranın içerisine koştuğu ve kendilerini kurşunlardan koruduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
