Dülük Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Başlıyor

Dülük Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Başlıyor
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlayacak.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlayacak.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, valilik tarafından sağlanan 5 konteyner, Dülük Antik Koordinatör Kazı Başkanlığı tarafından belirlenen noktalara yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük Antik Kenti hak ettiği değeri bulacağına inandığını belirterek, "Dülük'ü, dünya turizmine kazandırmakta kararlıyız. Bu bölge Gaziantep'in turizm başkenti olma yolundaki en güçlü adaylarından biridir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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