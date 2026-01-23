Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle direksiyon eğitimi sınavları ertelendi
Gaziantep Valiliği, 24-25 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan direksiyon eğitimi sınavlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle, hafta sonu yapılacak direksiyon eğitimi sınavlarının ertelendiği bildirildi.
Gaziantep Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep genelinde 24-25 Ocak Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak direksiyon eğitimi sınavları ilimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe komisyonları kararı gereği ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel