Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Gaziantep- Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkiinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kum yüklü tır ile Mehmet Avşar idaresindeki 61 AA 613 plakalı minibüsün de çarpıştığı feci kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt yaralandı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.