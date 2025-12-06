Haberler

Nurdağı'nda Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Nurdağı'nda Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, yolcular tahliye edildikten sonra itfaiye tarafından söndürüldü. Olayın ayrıntıları araştırılıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, öğleden sonra Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Harun O.'nun (49) kullandığı 48 NK 115 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yolcu koltuklarına sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.