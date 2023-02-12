Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DÜN GÖZALTINA ALINDILAR İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. BİLİRKİŞİ HEYETLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Cumhuriyet Gaziantep Güncel Haberler

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