Haberler

Gaziantep'te Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Gaziantep'te Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Yeşilay varsa hayat var" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gaziantep'te Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında "Yeşilay varsa hayat var" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gaziler Caddesi Almaca Pazarı önünde toplanan grup, Balıklı Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan gönüllüler, "Bağımlı olma, özgür ol", "Yeşilay varsa hayat var" yazılı dövizler taşıdı.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Haluk Şen, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay Haftası dolayısıyla üyeler, gönüllüler ve spor kulübünün katılımıyla yürüdüklerini söyledi.

Yeşilayın 106 yıldır insanlığın sağlığı için çalıştığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Yeşilay, kimsenin bağımlı olmasını istemeyen, sağlıklı olmasını isteyen bir kuruluş. 1920'den beri alkol, sigara, kumar, internet ve tütün gibi bağımlılıkla mücadelemizi gerçekleştirmekteyiz. Sadece sahada değil danışmanlık merkezlerimizde tedavi seçenekleri de sunuyoruz. Burada ayaktan psikoterapiler kesinlikle ücretsiz ve gizlilik esaslı yürütülüyor. Türkiye'de 3 rehabilitasyon merkezimiz var, bağımlılıkla mücadele 3 ilimizde sürdürülüyor."

Gaziantep'te 145 bin kişiyi bağımlılıkla ilgili bilgilendirdiklerini dile getiren Şen, 4 bine yakın esnafı da gönüllü yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi