Gaziantep'te yeni yıl halaylarla kutlandı, kentin ilk bebeğine 'Fatma Asel' ismi verildi Güncel Haberler GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Fatma Asel' ismi verildi. GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Fatma Asel' ismi verildi. Yeni yıl da halaylarla kutlandı. Erhan ve Sevilay Karahan çiftinin saat 00.01'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilogram doğdu. Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, aileyi kutladı. HALAYLARLA KUTLAMA Gaziantep'te üniversite meydanında toplanan gençler yeni yıla meşale yakıp halay çekerek girdi. Polis ekipleri yılbaşı önlemleri kapsamında meydanda yoğun güvenlik önlemi alırken, çok sayıda vatandaş telefonları ile kutlamaları çekti. Toplanan kalabalık bir süre sonra dağılırken, polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürdü. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş Gaziantep Güncel Haberler

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