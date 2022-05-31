Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç, gözaltına alındı.

Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç, gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Cumhuriyet Gaziantep Güncel Haberler

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