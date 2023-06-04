Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu; 3 gözaltı

Güncel Haberler

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Bir iş yerine yapılan baskında, 9 hard disk, 4 cep telefonu, 2 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title