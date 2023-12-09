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Gaziantep'te Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen beyran ustaları gençlere öğretiyor

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UNESCO'nun gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'te 62 yıllık iki arkadaş, kentin coğrafi işaretli lezzeti Antep beyranının yapımını genç ustalara öğretiyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'te 62 yıllık iki arkadaş, kentin coğrafi işaretli lezzeti Antep beyranının yapımını genç ustalara öğretiyor.

Kentte 1960 yılında küçük yaşlarda birçok ustanın yanında çalışarak beyran ve yöresel yemek yapmayı öğrenen Mustafa Dertli (72) ve İbrahim Barık (72), açtıkları işletmelerde başta beyran olmak üzere kelle paça ve yöresel yemekler yaparak yıllarca müşterilerini ağırladı.

Tecrübelerini birleştiren çocukluk arkadaşı Dertli ve Barık, 20 yıldır kurdukları işletmede, coğrafi işaretli Antep beyranı hazırlayarak müşterilerine sunuyor.

Dertli ve Barık, ustalarından kendilerine kalan asırlık beyran tarifini ise yetiştirdikleri gençlere aktarıyor.

"Ölene kadar birlikteyiz"

Mustafa Dertli, AA muhabirine, çocuklukta öğrendikleri mesleği ve tarifleri bugüne kadar getirdiklerini, yanlarında birçok aşçı yetiştirdiklerini söyledi.

İbrahim Barık ile mesleğe birlikte başladıklarını anlatan Dertli, şöyle konuştu:

"Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerimiz birlikte geçti. Bugüne kadar birlikte çalışarak geldik. Beyran çok güzel bir yemek. Sevgimizle yaparak bu yemeğin lezzetini birlikte tamamlıyoruz. İbrahim ustayla çok uzun yıllarımız geçti, nasıl birbirimizi bırakalım? Biz birbirimizi bırakamayız. Ölene kadar birlikteyiz. Bizim cenazemiz bile tezgahtan çıkar."

"Biz birbirimizi tamamlıyoruz"

Barık ise okulu da birlikte okuduğu çocukluk arkadaşı Mustafa Dertli ile "iş hastası" olduklarını belirterek, "Bizim tek alışkanlığımız beyran ve çorba yapmak. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Buraya gelenler de çok memnun kalıyor. Hiçbir zaman iş dışında birbirimize kırıcı olmadık. Tartıştığımızda herkes bir tarafa gider, dava biter." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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