Gaziantep'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine giderken tarlada ayağından yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu. Evinde iki gün boyunca kızıl şahini etle besleyen Tosun, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine giderken tarlada ayağından yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Evinde iki gün boyunca kızıl şahini etle besleyen Tosun, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.
Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.